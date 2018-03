Rasturnare de situatie in cazul mortii milionarei Istraela Vodovoz! Anchetatorii au fost ingroziti cand au vazut ce se afla la fata locului! In cauza, s-a deschis dosar penal!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Israela Vodovoz a fost gasita moarta in locuinta sa, dupa ce nu a mai raspuns apropiatilor la telefon timp de mai multe zile. Avocata afaceristei a relatat ce s-a intamplat dupa ce a venit politia. Cand a vazut ca nu raspunde, avocata Israelei a cerut ajutorul politistilor, iar acestia au mers la locuinta milionarei. Acolo, cu totii au avut parte de niste scene de cosmar. „La ora 18.30 am fost anuntata de catre o buna cunostinta a doamnei Israela Vodovoz ca nu mai raspunde de aproximativ 4 zile.”, a povestit Rodica Bucur, la o emsiune TV. Angajatii ISU au spart usa apartamentului si au gasit-o moarta, in baie. Imaginile sunt parca desprinse dintr-un film de groaza. Femeia era dezbracata si intinsa pe podea. &bdquo ...