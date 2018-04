Rasturnare de situatie in cazul politistului-pedofil. Noi descoperiri despre Eugen Stan

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistul-pedofil, care a socat o tara intreaga dupa ce a agresat doi copii, este implicat si in alte dosare. Cazul politistului pedofil, Eugen Stan, a provocat un adevarat cutremur in Ministerul de Interne, acolo unde s-a lasat cu demisii si demiteri la nivel inalt. Acum, procurorii se pregatesc sa provoace un nou cutremur in Ministerul de Interne. Acesta va fi chemat sa dea explicatii in zece alte dosare, existând suspiciuni in privinta sa. Eugen Stan, agentul de la Rutiera care a agresat sexual copii si femei, pare sa fi fost, in ultimul deceniu, pericol public in Capitala. Anchetatorii care au stat de vorba cu el spun ca pedofilul in uniforma a fost un adevarat ”pradator sexual” si ca victimele sale ar ...