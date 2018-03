Rasturnare de situatie in cazul tanarului impuscat in cap de un politist la Vaslui. Cine era victima si ce facuse agentul de la Rutiera

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Apar noi informatii in cazul tanarului impuscat accidental in cap de un politist de la Rutiera, in Vaslui. Victima, care a decedat din cauza ranii, este nepotul fostului sef al Biroului Rutier Vaslui, Iulian Munteanu. Pe de alta parte, agentul caruia i s-a descarcat arma ar fi contribuit la demiterea subcomisarului. Surse din randul anchetatorilor, citate de Mediafax, arata ca victima, Adrian Munteanu, este nepotul fostului sef al Biroului Rutier Vaslui, Iulian Munteanu. De asemenea, Mihai Vizitiu, politistul a carui arma a provocat decesul tanarului este tocmai agentul care l-ar fi denuntat la DNA pe subcomisarul Munteanu, pentru coruptie, mai arata sursele citate. Ancheta in cazul tanarului impuscat a fost preluata de proc ...