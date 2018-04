Rasturnare de situatie in cazul tinerilor care au batut un batran nevinovat la Brasov. Avocatul victimei l-a dat de gol pe unul dintre agresori. Este vorba despre Adrian Celpinsche, 18 ani, cel mai violent dintre batausi, cel care practic a initiat totul.

Avocatul lui Dumitru Neculai, batranul lasat aproape in coma de Celpinsche si Mircea Mihai Constantin, a dezvalui ca adolescentul are la activ o condamnare pentru viol, cand era minor. "Unul dintre ei a fost condamnat in urma cu doi ani, minor fiind, la 6 luni supraveghere pentru viol. La Botosani.", a spus avocatul.

Initial se stia ca cei doi batausi nu au antecedente penale. Ei au povestit ca nu au avut un motiv pentru care l-au laut la bataie pe batran. Au fost arestati preventiv pentru 30 de zile si ar putea fi judecati pentru tentativa de omor.

Mama tanarului care a batut un batran la Brasov pana la lasat in comi are o reactie incredibila si a starnit mania internautilor, femeia fiind practic "linsata" pe retelele de socializare. Zeci de mesaje, unele uimposibil de reprodus, critica atitudinea acesteia.

Mircea Mihai Constantin, 23 de ani, impreuna cu un adolescent de 18 ani au batut sambata noaptea un batrand de 66 de ani pana l-au lasat lat. A ajuns in coma la spital, iar cei doi agresori au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. Mama celui mai in varsta dintre ei a inceput un adevarat razboi pe retelele de socializare. Continuarea aici

