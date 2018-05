Rasturnare de situatie in cazul tragediei de la Jibou! Ce s-a descoperit la fata locului

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Moartea celor patru studente in accidentul de la Jibou a lasat in urma multa tristete si o ancheta din partea autoritatilor. Mai multi martori sustin ca semaforizarea a functionat eronat la trecerea cu cale ferata si ca doar semnalul acustic functiona. Atat autoritatile sosite de la fata locului, cat si procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Jibou au luat in calcul aceasta ipoteza si fac cercetari. "Facem cercetari si in acest sens, sa vedem daca semaforul functiona regulamentar sau nu functiona", ne-a spus Victor Liloiu, procurorul sef de la Parchetul de pe langa Tribunalul Jibou. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...