Rasturnare de situatie intr-un caz revoltator! O ieseanca plecata la munca in strainatate, trimisa la puscarie pentru ca si-a lasat copilul cu fostul iubit!

• Femeia a plecat la munca in Spania si a lasat copilul in grija fostului iubit • Dupa ce a plecat de acasa, tanara a uitat pur si simplu de copilul sau si nu i-a trimis nici macar o ciocolata • Tatal copilului a mers la Politie si a reclamat intreaga poveste • Prima instanta de judecata a decis condamnarea mamei la executarea in regim de detentie a unei pedepse de sase luni de inchisoare •"Rolul coercitiv si educativ al sanctiunii aplicate va fi atins, pedeapsa cu închisoarea aplicata si executata în regim penitenciar, având, în acelasi timp, si un puternic rol preventiv în privinta acestui gen de fapte antisociale din partea condamna ...