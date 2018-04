Rasturnare de situatie! Mama criminalului de la Botosani arunca bomba! Ce s-ar fi intamplat de fapt in padure: "Bineinteles, vreau sa iasa la lumina doar adevarul. Chiar daca trebuie sa plateasca vinovatul. Fiul meu"

Asasinarea Petronelei Mihalachi a socat intreaga tara si, de la o ora la alta, apar noi informatii socante in acest caz. Cea mai recenta se refera la mama criminalului de 16 ani, care a declarat ca Bogdan Ionel nu ar fi actionat singur. Potrivit anchetatorilor, victima a fost ucisa cu 30 de lovituri de cutit.

Mama lui Bogdan Ionel este plecata la munca in Italia, iar pe tatal lui, adolescentul de 16 ani nu l-a cunoscut niciodata. Aflata la mii de kilometri distanta, Larisa Ionel i-a luat apararea baiatului ei, care e acuzat de crima. Ea a postat mai multe mesaje pe o retea de socializare, unde Bogdan Ionel este aspru criticat pentru fapta lui odioasa. Mai mult, la un moment dat, Larisa Ionel a lansat ipoteza potrivit careia fiul ei nu ar fi actionat singur.

„Bineinteles, vreau sa iasa la lumina doar adevarul. Chiar daca trebuie sa plateasca vinovatul. Fiul meu nu a fost singur si probele vorbesc. Doar ca nu vrea sa spuna cum s-a intamplat si cine a fost cu el. / Iubita lui ce-a facut?/Cum s-au desfasurat lucrurile, voi stiti? Daca da mergeti la Politie si dati declaratie dar sa fie adevarul adevarat fara sa acoperiti pe nimeni. / Judecati dupa terminarea porcesului, nu influentati ancheta” sunt doar cateva dintre mesajele transmise de mama criminalului din Botosani la una dintre postarile acestuia de pe Facebook.

Bogdan Ionel ar fi ucis-o pe Petronela Mihalachi, dupa ce tanara ar fi jignit-o pe iubita fotografului, Mihaela

Intr-o postare facuta recent, cele doua tinere s-au complimentat pe Facebook.

Laria Ionel este socata si a spus ca fiul ei nu ar fi in stare sa ia viata unui om.

„Sunt socata si sufar iar parintilor fetei ce sa le spun, condoleante, imi pare rau, ce anume? Toate acestea nu schimba nimic din suferinta parintilor fetei dar nici a mea. Nu judec pe nimeni, doar ca aceste comentarii nu au rost, familia mea este distrusa la fel cum e si familia fetei. Imi pare foarte rau pentru ce s-a intamplat, inca nu pot sa cred sau nu am puterea sa accept. Este prea odios„, a mai scris Larisa Ionel, mama lui Bogdan, pe Facebook.

Mama criminalului din Botosani a primit multe replici acide. „Doamna draga, mai bine abtineti-va de la comentarii si nu va mai cocolositi «puiul» pentru ca sunteti penibila! Ganditi-va la familia si la apropiatii fetei si prefaceti-va ca nici nu vedeti comentariile de aici. In locul dumneavoastra, nu m-as afisa atat de puternic cu un asemenea copil” este doar unul dintre mesajele inc are a fost criticata de internauti.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.