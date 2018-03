Rasturnare de situatie! Razvan Rentea, barbatul care si-a omorat tatal, mama si bunica, este suspect in cazul uciderii actritei Gabrielei Drogai

Razvan Rentea, barbatul care si-a ucis cu sange rece parintii si bunica este suspenct intr-o noua crima.

Tanarul din Satu Mare este banuit ca a omorat-o si pe actrita Gabriela Dorgai, gasita moarta in 2014.

In presa din Satu Mare au aparut informatii conform carora in locuinta lui Razvan Rentea a fost gasit cardul bancar al actritei ucise in 2014. Iar pe anchetatori i-a facut sa-l numeasca suspectul principal.

Gabriela a fost gasita fara suflare, dezbracata de la brau in jos, pe malul Somesului. Anghetatorii au stabilit ca actrita a fost violata si strangulata.

