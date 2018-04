Rasturnare de situatie! Sorin Rosca Stanescu: "Mai exista inca un protocol facut in baza marelui protocol SRI-DNA."

Sorin Rosca Stanescu 2 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dezvaluire incredibila facuta de Sorin Rosca Stanescu. Mai exista inca un protocol facut in baza marelui protocol SRI-DNA. ”START, aceasta este denumirea oficiala a proiectului prin care, intr-o prima etapa, in taberele de instructie SRI, urmau sa fie pregatiti 500 de procurori si 500 de judecatori. Repartizati unitar la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare. Locul de desfasurare, o unitate strict secreta a SRI, Institutul de Tehnologii Avansate. Nimeni nu a dezmintit dezvaluirile pe care le-am facut ieri in acest sens. Nici nu avea cum. Informatiile provin din cea mai autorizata sursa. Chiar de la SRI. Documentele au fost puse la dispozitie de maiorul Daniel Florea, acum in rezerva. ...