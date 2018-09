Rasturnare de situatie! Un calugar de la Muntele Athos a procedat ca un infractor veritabil! Un detaliu l-a dat de gol: si-a uitat buletinul la victima

Gheorghe Onu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Calugarul a fugit de la locul unui accident de circulatie care a avut loc in Podu Ros, dar si-a uitat buletinul la victima • De frica sa nu fie prins de politie, pentru ca in realitate avea permisul suspendat, calugarul a fugit catre Barnova • Pe marginea drumului ar fi gasit intr-un gard niste numere rosii expirate si le-a pus peste numerele sale de Bulgaria pentru a le ascunde • Calugarul sustine ca a fugit de la locul faptei pentru ca victima accidentului i-a cerut prea multi bani si nu a avut de unde sa plateasca acele pagube Dupa ce a venit in fata magistratilor de la Judecatoria Iasi si a sustinut ca regreta tot ceea ce a facut, ca merita sa fie pedepsit pentru faptele sale, G ...