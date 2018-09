Ratingul Romaniei, confirmat de o noua agentie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia de Evaluare Financiara Standard&Poor a confirmat vineri ratingul pentru datoriile pe termen lung si scurt in valuta si moneda locala la "BBB-/A-3" , cu perspectiva stabila. Potrivit S&P, ratingul este sprijinit de nivelul moderat al datoriei externe a Romaniei si de perspectivele solide de crestere. Cu toate acestea, PIB per capita a fost in 2017, conform estimarilor, de 10.000 dolari, al doilea cel mai scazut din Uniunea Europeana. Nivelul redus al veniturilor si avutiei constrang ratingul Romaniei, alaturi de alti factori, precum deficitul bugetar, slaba eficienta institutionala si guvernamentala, precum si incertitudinea politica. "Pana acum consideram ca politicile actualului guvern ...