Razboi civil intre antenisti. Firea ii face plangere penala lui Mugur Ciuvica dupa ce a fost acuzata ca este consiliata de doi generali SRI

Realizatorul Antena 3 Radu Tudor a anuntat ca Gabriela Firea ii va face „sesizare” lui Mugur Ciuvica dupa ce acesta a acuzat-o ca este „consiliata” de doi generali SRI.

Ciuvica a afirmat, joi seara, la Antena 3 ca Gabriela Firea „are o agenda” si ca nu sunt deloc intamplatoare atacurile ei din aceste zile la adresa lui Dragnea. El a sustinut ca Firea ca este consiliata de doi generali SRI, printre care si adjunctul SRI, Adrian Ciocirlan.

”Firea contesta doar ca e consiliata de Ciocirlan, dar el nu contesta”, a declarat Ciuvica. Acesta spune ca asteapta replica lui Dragnea ”pentru ca nu poate sa tot stea si sa incaseze de la Firea ca in ultimele doua zile”.

La scurt timp, Radu Tudor a anuntat ca primit un mesaj de la Firea.

”Gabriela Firea tocmai mi-a dat un mesaj. Mi-a spus ca respinge toate acuzatiile facute de Mugur Ciuvica in aceasta emisiune. Gabriela Firea a precizat ca nu are niciun fel de consilier de genul celor mentionati de Mugur Ciuvica, adica Gabriel Oprea sau generalul SRI Ciocarlan. Mi-a mai scris ca va face o sesizare in privinta celor afirmate de Mugur Ciuvica”, a declarat Radu Tudor.

”Am cerut dovezi, iar Mugur Ciuvica mi-a spus ca informatia este pe surse. Asa este in razboiul politic”, a adaugat apoi realizatorul Antena 3.

