RAZBOI fara precedent - PMP da in judecata Ministerul Educației

Cum explica Jandarmeria interventia: agentii au fost loviti Reprezentanții Jandarmeriei București precizează că forțele de ordine au folosit spray-urile cu piper, fără a primi ordin, în momentul în care protestatarii din Piața Victoriei au început să arunce în agenți cu obiecte contondente. Citește mai departe...

Cum arata protestele la televiziuni: titluri care induc panica, la posturile de stiri apropiate puterii PSD Protestul din Piata Victoriei, unde romanii din diaspora si cei de acasa s-au reunit pentru a denunta abuzurile actualei puteri politice, arata cu totul diferit la televiziunile traditional apropiate de PSD fata de celelalte. Titluri care induc panica si mesaje alarmante sunt tusele dominante.

Cum va fi vremea in acest weekend și la inceputul saptamanii viitoare Vremea se va menține deosebit de caldă în următoarele zile, în aproape toată țara. Duminică și luni va ploua în anumite zone din nordul și centrul țării, precum și la munte. Citește mai departe...

"Liceenii" i-au facut un cadou inedit Tamarei Buciuceanu de ziua ei de naștere Tamara Buciuceanu a împlinit astăzi 89 de ani! Iar ziua ei de naștere nu a trecut neobservată de "liceeni" care i-au făcut actriței o surpriză de zile mari! "Ani de liceu, cu emoţii la română…" Cine n-a fredonat celebrele versuri şi cine n-a văzut măcar o scenă din filmul a

Schimbari in noul sezon "Vocea Romaniei"! Antrenorii vor avea o mare surpriza În emisiunea-concurs „Vocea României" de la Pro TV va fi introdus butonul de block din sezonul 8, România fiind a doua ţară, după Statele Unite ale Americii, care aduce acest mecanism în format. Pe lângă marele buton roşu, fiecare scaun va avea în acest sezon alte trei butoane galbene extrem de importante, cu numele celorlalţi

Mitingul diasporei! Reacția jandarmeriei: „S-au folosit spray-uri cu piper pentru a ieși din situația de pericol. Nu a fost ordin" Reprezentanții Jandarmeriei București precizează că forțele de ordine au folosit spray-urile cu piper din dotare în momentul în care protestatarii din Piața Victoriei au început să arunce în agenți cu obiecte contondente. Aceștia mai spun că nu s-a dat un ordin pentru spray-uri. „Cei din Piață au forțat gardurile de protecție instalate și cordonul de

Masina rasturnata in Bucegi. Jandarmii montani intervin pentru salvarea a cinci persoane. Care este starea oamenilor Jandarmii montani din Dâmboviţa intervin, vineri, pentru recuperarea a cinci persoane care se aflau într-o maşină răsturnată pe un traseu din Masivul Bucegi. Starea oamenilor este bună, transmite corespondentul MEDIAFAX.

CNAS a finalizat negocierile pentru tratamentul fara interferon pentru hepatita C Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite că a finalizat negocierea noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fără interferon, pentru tratarea hepatitei C. Porivit CNAS, 13.000 de pacienţi vor urma acest tratament în curând.

Mick Schumacher a obtinut primul sau succes in Formula 3 Europeana Mick Schumacher, fiul fostului mare campion Michael, a obţinut recent primul său succes în Formula 3 Europeană, chiar pe circuitul de la Spa-Francorchamps, acolo unde tatăl său debuta în Formula 1, în vara lui 1991, iar un an mai târziu câştiga primul său grand prix.