Razboi intre clanul Cordunenilor si clanul Tanase google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un conflict plin de violenta s-a iscat zilele acestea intre doua dintre cele mai cunoscute clanuri din Iasi. Vandam Constantin, care face parte din clanul tiganesc Tanase, s-a filmat pe in timp ce ameninta cu acte de violenta membrii clanului Corduneanu. Acesta povesteste mai multe incidente in care a fost implicat si Costel Corduneanu si ameninta ca "va iesi revolutie la Iasi, jur pe mormantul lui tata de nu voi trage cartuse", spune, printre altele, Vandam Constantin. Incidentul a pornit de la un conflict mai vechi, iar dupa spusele membrilor clanului Tanase, casa in care locuieste Vandam ar fi fost atacata cu cocktail-uri molotov in seara de vineri spre s ...