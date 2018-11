Razboi intre Palate. Dancila: Fac apel la Iohannis sa isi schimbe atitudinea

Muzeul National Cotroceni va fi deschis publicului pe 1 Decembrie, de Ziua Nationala a Romaniei, dar si pe 30 noiembrie, zi in care este sarbatorit Sfantul Andrei.

Un incendiu a izbucnit, vineri, in fosta cladire a Palatului Copiilor din Slatina, care acum adaposteste locuinte sociale.

O femeie în vârstă de 80 de ani a murit iar alte două persoane au ajuns la spital în această dimineață, în urma unui incendiu izbucnit la blocul de locuinţe din Slatina. Purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsăşteanu, a declarat că cinci persoane au fost asistate medical la faţa locului, două dintre acestea […] The post Incendiu devastator într-un bloc din Slatina! O femeie a murit şi 5 persoane au fost rănite appeared first on Cancan.ro.