Razboi la sange intre bogatasii Iasului. O afacere imobiliara de milioane de euro a explodat intre doi afaceristi. Miza este enorma

Stefan Vuza si Bogdan Gheorghiu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Un contract de vanzare a unor bunuri din municipiul Iasi a provocat o disputa fara precedent intre doi afaceristi controversati • Afacerea parea perfectata in cele mai mici detalii, insa totul a picat pe ultima suta de metri, iar pana la izbucnirea scandalului nu a mai fost decat un pas • La mijloc sunt cateva milioane de euro ce urmau sa perfecteze o afacere imobiliara de proportii • Unul dintre acestia s-a trezit insa cu banii luati fara a mai intra si in posesia bunurilor • Celalalt incearca sa scape de tot ceea ce are si sa-i fugareasca pana si pe ultimii angajati ai societatii pentru a se face nevazut Situatie incredibila in municipiul Iasi. O afacere de ...