Razboi total in Justitie: Un fost judecator CSM il ironizeaza pe Augustin Lazar - 'Rea-credinta si dezinformare crasa'

Cererea de revocare a şefei DNA, Laura Codruţa Kovesi, a stârnit un război total în Justiţie. Tudorel Toader e atacat dur din mai multe părţi pentru această deczie, iar în ecuaţie a intrat şi procurorul general, Augustin Lazăr. Intervenţia lui Lazăr e taată dur de un fost judecător CSM, actual avocat.

Adrian Toni Neacșu a lansat un atac virulent pe facebook la adresa lui Augustin Lazăr după ce acesta a susținut că Tudorel Toader a încălcat regulamentul CSM. Nici Toader nu a scăpat de atacurile lui Neacşu. "Când citesc astfel de grozăvii aproape că-mi vine să cred că nu e numai rea-credință și dezinformare crasă. Și bineînțeles nimeni din presă nu a pus mână să citeasca acest fatidic art. 24 ind 1 din regulamentul CSM, invocat nefericit de primul procuror al țarii.

În realitate nu e art. 24 ind 1 ci art. 21 ind 1 (hai să înțelegem această eroare de citare), iar în al doilea rând această procedură se referă exclusiv la revocarea judecătorilor și procurorilor din funcțiile de conducere care sunt de competența CSM, adică cele dispuse de CSM. Văd ca nici ministrul Tudorel Toader nu a citit regulamentul, pentru că altfel raspunsul pentru procurorul general trebuia să constea în a-l trimite scolareste la texte nu in a invoca direct legea (ceea ce nu e neapărat greșit). Deci, potrivit art. 21 pct. 2/1 din Regulamentul CSM, Secțiile CSM au competența de a revoca judecătorii și procurorii din funcțiiile de conducere pentru motivul exercitării necorespunzătoare a atribuțiilor de conducere. Este vorba de toate funcțiile de conducere din sistem (președinti de judecatorii, tribunale, curti de apel, prim-procurori ale parchetelor similare), cu excepția celor la vârf, unde revocarea nu se face de CSM.

Ei bine, acest atât de invocat art. 21/1 din regulament detaliază exclusiv procedura de revocare din aceste funcții care sunt in competența exclusivă a CSM. Ambele articole sunt în capitotlul intitulat Atribuțiile Consiliului, fiind vorba aici de atribuțiile de revocare pe care le are potrivit legii. E și la mintea cocoșului că atât timp cât revocarea procurorului-șef DNA se face de către Președintele României organul care dă doar un aviz nu poate reglementa în Regulamentul propriu, care nu e lege ci o hotârâre internă, care e procedura pe care Președintele sau ministrul justitiei ar fi obligati s-o respecte. Repet, nici nu știu dacă într-adevăr e vorba doar de rea-credință sau e ceva mai mult, iar procurorul general chiar crede sincer în interpretarea pe care a dat-o, de tot râsul pentru orice jurist cât de cât scuturat”, a scris Adrian Toni Neacșu pe Facebook.