Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat luni, referindu-se la decizia Curţii Constituţionale a României (CCR) privind proiectul de înfiinţare a Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş, că aşteaptă ca liderul UDMR, Kelemen Hunor, să îşi ceară scuze.

"După cum bine ştiţi am fost atacat de preşedintele UDMR, ba chiar am fost avertizat că, dacă depunem sesizare la CCR, nu ştiu ce o să se întâmple şi cum o să fie relaţiile dintre PNL şi UDMR. Eu am spus că noi nu atacăm la CCR din motive de natură etnică, ci atacăm din motive de natură constituţională şi legală. Iată că astăzi CCR ne dă dreptate. Aşteptăm să vedem şi motivarea şi eu cred că am făcut un lucru bun pentru că am făcut această sesizare, pentru că de fapt am semnalat elementele de neconstituţionalitate din această lege, iar CCR ne-a dat dreptate. Aş aştepta ca domnul Kelemen Hunor să-şi ceară scuze, dar mă îndoiesc că o va face", a spus Orban, la Parlament, conform Agerpres.

Curtea Constituţională a României a admis luni sesizarea PNL şi PMP referitoare la proiectul de lege privind înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic de la Târgu Mureş.