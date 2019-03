Razboi total in PNL! Liberalii incearca sa ii puna ''frana'' lui Klaus Iohannis! Va mai fi, presedintele, candidatul PNL?

klaus iohannis ludovic orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Pare razboi total in Partidul National Liberal! Tot mai multe voci din cadrul partidului sunt impotriva convocarii unui referendum pe tema justitiei. Liberalii se arata ingrijorati de un efect de boomerang pe care l-ar putea avea chemarea la scrutin. Conform unor surse, partidul dispune deja de un studiu care arata un impact extrem de nociv asupra scorului la alegerile euparlamentare daca acest referendum va avea loc in acelasi timp. Conform legii, sectiile pentru alegerile europarlamentare si cele pentru referendum ar fi separate, astfel ca primarii PSD vor putea sa scoata oamenii la vot pentru europarlamentare fara ca acestia sa voteze la referendum. In functie de pozitionar ...