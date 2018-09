Razboi total intre Dan Andronic și Daniel Dragomir pe seama scandalului provocat de Darius Valcov

Scandalul legat de publicarea de către Darius Vâlcov a fișei medicale a lui Sandu Matei a provocat un sn schimb dur de replici pe Facebook între jurnalistul Dan Andronic și fostul ofițer SRI Daniel Dragomir. După ce Dan Andronic i-a cerut demisia lui Darius Vâlcov, Daniel Dragomir a reacționat pe contul său de Facebook. „Onoarea The post Război total între Dan Andronic și Daniel Dragomir pe seama scandalului provocat de Darius Vâlcov appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.