RAZBOI TOTAL intre Liviu Dragnea si Klaus Iohannis: Seful PSD, replica dura pentru seful statului - 'e o infractiune? '

E război total între preşedintele Klaus Iohannis şi şeful PSD Liviu Dragnea. După ce şeful statului l-a atacat dur pe Dragnea pentru vizita în Israel, şeful Camerei Deputaţilor i-a dat replica. În direct la Antena 3, Dragnea i-a spus lui iohannis că nu scrie nicăieri în Constituţie că doar şeful statului se ocupă de politica externă a României.

"Mă aşteptam de la preşedintele republicii, aşa cum a spus astăzi, să se uite pe memorandum. Preşedintele nici nu a vrut să vadă memorandumul şi a ieşit cu declaraţie violentă. Nu există în Constituţie o prevedere care să spună că preşedintele se ocupă exclusiv de politica externă. Eu fac tot ceea ce pot şi voi mai face. Lucrurile s-au întâmplat şi se vor întâmpla în continuare. Înainte să iasă cu declaraţii contondente să se gândească de două ori.

În ultimii ani noi la politica externă am avut o singură orientare. Am aşteptat ordinele de afară. Nu vreau să se mai întâmple acest lucru. Recunosc că am o relaţie foarte bună cu premierul Israelului. E vreo infracţiune?", a spus Dragnea.