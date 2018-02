Razboi TOTAL intre Realitatea TV și vedetele Antena 3, Mircea Badea și Mihai Gadea

Prezentarea raportului de evaluare al șefei DNA de către ministrul Justiției, Tudorel Toader, a pornit un adevărat război între Reallitatea TV și vedetele Antena 3, Mircea Badea și Mihai Gâdea. Reporterul Realitatea TV, Ionela Arcanu, i-a cerut de mai multe ori ministrului să nu mai facă strict o prezentare a raportului și să aducă lămuriri la întrebările presei. Ulterior, Ionela Arcanu a fost jignită de către jurnaliștii Antena 3, în special de Mircea Badea.

”Descreieratii mitomanei au avut un comportament odios, specific javrelor! Nu am vazut asa ceva in viata mea. Javrele securiste au bruiat cu agresivitate prezentarea unui raport oficial. La ce s-a ajuns in tara asta!!!!!”, scria Mircea Badea, pe Facebook.

Cei de la Realitatea TV vor face plângere la CNA împotriva jurnaliștilor Antena 3 pentru jignirile aduse Ionelei Arcanu.

”Ministrul Justiţiei a prezentat, timp de 80 de minute, un raport într-un limbaj extrem de tehnic, dar neclar, legat de greşelile profesionale ale Laurei Codruţa Kovesi. Încercările repetate ale unor jurnalişti de a-l face pe şeful Justiţiei să explice raportul pe înţelesul oamenilor aflaţi în faţa televizoarelor s-au lovit de un refuz total.

Iar jurnaliştii care au făcut acest demers onest, printre care şi reporterul Realitatea TV, Ionela Arcanu, au fost jigniţi cu maximă violenţă în spaţiul public - la televizor şi pe Facebook. Culmea, de colegi de breaslă.

Reporterul Realitatea TV, Ionela Arcanu, a încercat să-şi facă meseria în mod onest şi în interesul informării publice clare şi complete. După ce zeci de minute ministrul Justiţiei a ţinut un discurs încălcit, ca o lecţie de Drept în faţa studenţilor, reporterul a insistat ca înaltul demnitar să ofere explicaţii publice limpezi.

Din păcate, demersul a stârnit o reacţie extrem de agresivă din partea altor jurnalişti, care au considerat că punerea de întrebări unui demnitar care ţine o prezentare ieşită din logica discursului public este o încercare de a perturba prezentarea unui raport şi i-au lipit eticheta de agitator jurnalistului Realitatea TV. Ulterior, jignirile au depăşit limita decenţei pe care o impune orice tip de discurs în spaţiul public.

Ca urmare a acestor excese de limbaj, Realitatea TV depune o sesizare la Consiliul Naţional al Audiovizualului cu speranţa că Forul de reglementare va lua măsuri. Chiar dacă CNA, în majoritatea cazurilor, a sancționat doar postul nostru când a fost vorba de derapaje de limbaj”, arată Realitatea.