Razboiul continua! Inspecia Judiciara crede ca CSM a cenzurat raportul controlului la DNA

Inspectia Judiciara a contestat in parte decizia Sectiei de procurori a CSM nr. 686 din 31.10.2017, prin care s-a aprobat raportul intocmit in urma controlului dispus de ministrul Justitiei la DNA. Plangerea IJ a fost respinsa luni ca inadmisibila, insa documentul prin care se contesta decizia CSM cuprinde acuzatii grave de cenzura si incalcare a independentei inspectorilor judiciari. Mai exact, procurorii din CSM au eliminat pur si simplu unele precizari nefavorabile sefei DNA din raportul IJ. "In cuprinsul Hotararii nr. 686/31.10.2017 a Sectiei pentru procurori a CSM s-au retinut urmatoarele aspecte referitor la observatiile formulate prin Nota din 25.09.2017 in cadrul procedurii de avizare reglementata p ...