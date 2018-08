Razboiul contracronometru. Dedesubturile și interesele taberelor implicate in razboiul total din PSD/ ANALIZA

Dezvaluiri noi in cazul crimei din Botosani! Bogdan Ionel ar putea sa-si petreaca tot restul vietii in inchisoare. Saptamana trecuta magistratii Trbunalului Botosani au prelungit mandatul de arestare pana in data de 22 septembrie. Potrivit botosaneanul.ro, din hotararea magistratilor reiese faptul ca anchetatorii sunt convinsi ca tanarul si-a pregatit crima si nu a fost doar […] The post Bogdan, tânărul din Botoșani care a ucis-o pe Petronela, riscă închisoarea pe viață appeared first on Cancan.ro.