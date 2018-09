Razboiul intre Palate continua - Iohannis convoaca o noua ședința CSAT

Primaria Mintiu Gherlii Distribuie Tweet Facebook E-mail In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului , aprobata prin Legea 265/2006 , cu modificarile si completarile ult ...

Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca proiectul de rectificare bugetara va fi adoptat in sedinta de azi, chiar daca nu a primit avizul CSAT, aviz de altfel obligatoriu.

Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu are sustinerea nimanui in partid, iar in grupul parlamentar colegii sunt nemultumiti de ea. Radulescu a mai spus ca edilul nu a facut nimic pentru Bucuresti, dar ca nu este vina partidului, si ca ...