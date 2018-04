Razbunarea unei tinere care face inconjorul planetei! I-a taiat ''barbatia'' iubitului ei, dintr-un motiv banal - FOTO

femeia google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Tanara in varsta de 20 de ani s-a razbunat pe iubitul ei de 40 de ani deoarece acesta a distribuit o caseta video cu ei intretinand relatii intime. El a pierdut 90% din penisul sau in atacul din Nueva Corboda, Argentina, in noiembrie 2017. Ea este acum retinuta pentru 30 de zile, iar in perioada urmatoare urmeaza sa fie judecata. Tanara a spus unui reporter din celula: "I-am taiat penisul, dar nu complet, l-am ranit, nu a fost complet, nu am gasit filmul pe care il cautam, nu stiu ce s-a intamplat". Baratini a sustinut ca a fost de acord cu filmarea, ca ea apare pe acea filmare, si ca nu a incercat sa obtina vreun folos material. Ea a adaugat ca barbatul era violent, a ranit-o, si ...