Razie a politistilor locali in Satul de Vacanta. Au fost aplicate amenzi. Mii de bunuri au fost confiscate

La data de 30.08.2018, in intervalul orar 17.00-21.00, politiștii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta au acționat in Satul de Vacanța pentru respectarea normelor legale in vigoare din domeniul activității comerciale.Potrivit reprezentanților Direcției Generale Poliția Locală Constanța, au fost efectuate controale de specialitate pentru combaterea comerțului stradal neautorizat la 11 operatori economici din perimetrul menționat anterior.Ca urmare a neregulilor constatate au fost aplicate 10 de amenzi contravenționale, in valoare totala de 18.500 lei, prevăzute de Legea nr.12/1990 privind protejarea populație împotriva unor activități comerciale ilicite.De asemenea, bunurile ( 7865 de articole vestimentare, bijuterii tip gablonz, tatuaje, etc) comercializate in mod ilicit au fost confiscate de către oamenii legii.Valoarea estimată a produselor confiscate se ridica la aproximativ 25.000 lei.Activitati similare vor fi organizate in mod periodic, pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranta publica in orașul Constanta.Sursa foto: Poliția Locală Constanța