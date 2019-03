Razie de amploare in Constanta! Mai multi soferi, prinsi bauti la volan. Altul consumase substante interzise (video)

Polițiștii constănțeni au organizat, în cursul zilei de astăzi, o acțiune de amploare pe raza municipiului Constanța, la care au fost angrenate peste 160 de efective din cadrul structurilor competente pe linie rutieră și de ordine publică. În acest context, au fost controlate peste 850 de autovehicule și au fost constatate 22 de infracțiuni, majoritatea la regimul circulației rutiere.În data de 31 martie a.c., în intervalul orar 02.00-10.00, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, împreună cu polițiști ai Serviciului Rutier Constanța, polițiști din cadrul secțiilor de Poliție urbană 1-5, secțiilor de Poliție Rurală 1 și 2, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic au desfășurat o activitate pe linia respectării legislației în vigoare privind circulația pe drumurile publice, dar și prevenirea și combaterea faptelor antisociale.În urma controalelor, polițiștii constănțeni au constatat 22 de infracțiuni, dintre care 14 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, trei pentru conducere fără permis, una pentru conducere sub influența substanțelor psiho-active, două infracțiuni de încredințare a unui autoturism unei persoane care nu posedă permis de conducere și două la Legea 143/2000 privind combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.De asemenea, au fost controlate 856 de autovehicule, fiind aplicate 186 de sancțiuni contravenționale, dintre care 111 pentru nerespectarea prevederilor OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. În cadrul acțiunii au fost reținute 17 permise de conducere (dintre care 16 pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice) și au fost retrase 16 certificate de înmatriculare și trei seturi de plăcuțe de înmatriculare.Exemple:În data de 31 martie a.c., în jurul orei 03.50, polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 24 de ani, care a condus un autoturism pe strada Suceava, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,45 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.00, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,73 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.10, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, în vârstă de 29 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul I.C. Brătianu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,75 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.30, polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,82 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.35, polițiștii rutieri au depistat o femeie, în vârstă de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Plopilor, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,84 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.40, polițiștii Secției 1 au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,89 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.45, polițiștii constănțeni au depistat un bărbat, în vârstă de 63 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.45, polițiștii Secției 4 au depistat un bărbat, în vârstă de 20 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu, în timp ce se afla sub influența substanțelor psiho-active. În urma controlului autovehiculului a fost descoperită o țigaretă confecționată artizanal, susceptibilă a fi substanță cu efect psihotrop.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.50, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, în vârstă de 31 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 1,18 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 04.50, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, în vârstă de 38 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Tomis, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 05.00, polițiștii Secției 5 au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, care a condus un autoturism pe strada Lirei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 05.30, polițiștii din cadrul Secției 4 au depistat un bărbat, în vârstă de 28 de ani, care a condus un autoturism pe strada Eliberării, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat. În urma cercetărilor a fost descoperit și proprietarul autoturismului, pasager, care i-a încredințat bărbatului de 28 de ani autovehiculul pentru a-l conduce.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 05.40, polițiștii rutieri au depistat un bărbat, în vârstă de 45 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 06.20, polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 58 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3C fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 06.30, polițiștii constănțeni au depistat un minor, în vârstă de 17 ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta nu a oprit la semnalele regulamentare de oprire ale polițiștilor, astfel că a fost urmărit în trafic. În urma cercetărilor, s-a stabilit faptul că autoturismul aparținea unei alte persoane, un bărbat în vârstă de 31 de ani, care i-a încredințat minorului autovehiculul pentru a-l conduce.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 07.05, polițiștii din cadrul Secției 1 au depistat un bărbat, în vârstă de 44 de ani, care a condus un autoturism pe strada Soveja, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,63 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 08.15, polițiștii Secției 5 au depistat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, care a condus un autoturism pe Șoseaua Mangaliei, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice, rezultatul testării cu aparatul etilotest fiind de 0,68 mg/l alcool pur în aerul expirat.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 09.20, polițiștii Secției 3 au depistat pe strada B.P. Hașdeu un bărbat, în vârstă de 27 de ani, care avea un comportament inadecvat. În urma controlului corporal a fost descoperită o țigaretă confecționată artizanal, susceptibilă a fi substanță cu efect psihotrop.În data de 31 martie a.c., în jurul orei 09.20, polițiștii Secției 2 au depistat un bărbat, în vârstă de 32 de ani, care a condus un autoturism pe DN 3C fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.