Razvan Botezatu si-a facut publica relatia! Iata cu cine se iubeste cunoscutul prezentator

Dupa ce, in urma cu cateva saptamani, a marturisit, deschis, ca este gay, cunoscutul prezentator de la Antena a rupt din nou tacerea, la 28 de ani. Razvan Botezatu, fostul prezentator de la Antena Stars, a facut marturisiri uimitoare "Sunt virgin. Pana acum nu am avut niciun contact sexual cu o femeie. Stiu ca pentru unii oameni pare ceva iesit din comun, dar, pana la varsta asta, 28 de ani, chiar nu am avut parte de asa ceva. Deci pot sa spun cu mana pe inima ca sunt neprihanit", a spus Razvan Botezatu, in exclusivitate, pentru cancan.ro „Acel psiholog mi-a salvat viata" De curand, Razvan Botezatu si-a luat inima-n dinti si a recunoscut ca este gay. Odata cu asumarea publica ...