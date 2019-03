Razvan Cuc bate cu pumnul in masa: Astept asta pana in iunie

Razvan Cuc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor Razvan Cuc i-a anuntat duminica pe directorul CNAIR Narcis Neaga si pe directorii Directiilor Regionale de Drumuri si Poduri ca asteapta o executie bugetara de 50% pana la sfarsitul lunii iunie si de 100%, la finalul anului. Ministrul a convocat o sedinta, la sediul ministerului, cu directorii, despre starea actuala a infrastructurii, masurile intreprinse pentru cresterea sigurantei in trafic si problemele intampinate in relatia cu constructorii. Ministrul Transporturilor, semnal de alarma: Proiectele risca sa fie blocate ”Nu pot sa fiu de acord ca ministerul sa dea socoteala pentru ceea ce dumneavoastra nu faceti. Cred ca dumneavoastra, in calitatea de directori DRDP, treb ...