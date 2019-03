Razvan Cuc, despre transportul navigabil: 'Pentru a optimiza transportul de marfuri este nevoie de asigurarea senalului navigabil'

Ministerul Transporturilor va lansa licitaţie pentru achiziţionarea unui sistem modern de drăgi pentru a face şi în regie proprie dragajul, nu doar de către companii terţe, iar după optimizarea adâncimilor cu siguranţă va creşte transportul de mărfuri pe cale navigabilă, a declarat, miercuri, ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, într-o conferinţă de presă organizată la Bucureşti, la finalul Reuniunii Informale a Miniştrilor Transporturilor, potrivit agerpres.ro.

"Pentru a optimiza transportul de mărfuri (pe căi navigabile - n. r.) este nevoie de asigurarea şenalului navigabil. Acel dragaj este prevăzut prin sume alocate de la bugetul de stat. Avem un contract multianual care a fost încheiat cu un prestator în 2017, deci dragajul va fi asigurat. Pe de altă parte, sunt multe alte proceduri în licitaţie care vor fi lansate de către Administraţia Fluvială a Dunării de Jos, achiziţionarea unui sistem de drăgi moderne, pentru a face şi în regie proprie dragajul, nu doar prin apelarea la terţe companii. Deci, de îndată ce vom optimiza adâncimile - pentru că este una dintre condiţiile principale - cu siguranţă va creşte şi transportul de mărfuri. Şi transportul de persoane este un deziderat pe care nu-l scăpăm din vedere şi bineînţeles AFDJ şi APDF Giurgiu - toate entităţile care gestionează intrările în canale sunt gestionate de APDF Giurgiu - toate aceste entităţi au proiecte pentru a dezvolta atât traficul de mărfuri, cât şi traficul de pasageri", a spus ministrul Răzvan Cuc.

Comisarul european pentru transport, Violeta Bulc, a apreciat că Dunărea are un mare potenţial în privinţa transportului de mărfuri şi a subliniat că în unele state membre ale UE căile navigabile interne sunt foarte bine folosite.

"Căile navigabile interne sunt foarte bine folosite în unele state membre, iar Dunărea este într-adevăr unul dintre fluviile cu mare potenţial. Una dintre provocările în special în această parte a fluviului este că fluviul pune probleme şi dragarea este într-adevăr esenţială. Cu această nouă navă (nava de semnalizare Concordia EU 2019 - n. r.), care a fost inaugurată ieri, aţi obţinut un instrument foarte important pentru a asigura navigarea în siguranţă a navelor care transportă marfă, dar şi pasageri. De asemenea, vom pune în aplicare şi sistemul de informare cu privire la căile navigabile interne care le vor permite celor care se ocupă de aceste operaţiuni să aibă o abordare mai modernă a utilizării apelor interne şi credem că, în paralel cu o mai mare cooperare între aceştia, se va crea valoarea adăugată corespunzătoare", a menţionat ea.

Comisarul european a atras atenţia şi asupra importanţei pe care transportul pe apă îl poate avea asupra reducerii gazelor cu efect de seră.

"În ceea ce priveşte decarbonizarea, căile navigabile interne au un potenţial foarte mare. Gândiţi-vă că încărcătura a 400 de camioane poate fi transportată cu un singur transport maritim, deci acesta este un pas foarte important: decarbonizarea transporturilor, mai ales pentru că observăm că se introduc tehnologii noi. Ieri mi s-a prezentat o soluţie tehnologică foarte interesantă care duce la scăderea poluării. Am discutat şi despre ambarcaţiunile hibride şi sperăm că acestea vor apărea cât de curând. De asemenea, am observat o tot mai mare electrificare dar şi noi tehnologii emergente care şi ele ar trebui să îşi găsească locul în transporturile pe căile navigabile interne şi ar trebui să ne permită să exploatăm potenţialul fluviilor şi al râurilor şi sper că România va reuşi să profite de acest potenţial. Am înţeles că este nevoie de un nou pod pentru a folosi pe deplin capacităţile portuare, am înţeles că ministerul se va ocupa de acest lucru şi sper că România va lucra în acest sens", a adăugat Violeta Bulc.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, şi comisarul european pentru transport, Violeta Bulc, au participat, marţi, alături de reprezentanţi ai Administraţiei Fluviale a Dunării de Jos Galaţi şi ai Agenţiei Executive pentru Inovare şi Reţele (INEA), la ceremonia de botez a navei de semnalizare ''Concordia EU 2019'', în portul Giurgiu.

Nava este unul dintre rezultatele proiectului FAIRway Danube, finanţat din programul Connecting Europe Facility (CEF).

Potrivit unui anunţ al Ministerului Transporturilor, nava de semnalizare a fost construită la Şantierul naval Shipyard ATG Giurgiu, în 14 luni, iar contractul a avut o valoare de 3.350.000 euro. Aceasta este dedicată activităţii de semnalizare a şenalului pe sectorul românesc de Dunăre.

Obiectivul principal al Proiectului FAIRway Danube este să implementeze "Master Planul de Reabilitare şi Întreţinere a Şenalului Navigabil al Dunării şi a afluenţilor săi navigabili" aprobat de toate ministerele relevante în decembrie 2014.