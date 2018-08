Razvan Popa, eurodeputat PSD, replica la Catalin Ivan: Nimeni nu va lua in serios incercarile derizorii ale unui fost membru PSD

Eurodeputatul PSD Răzvan Popa consideră că demersul de a iniția o petiție în favoarea excluderii PSD din familia social-democrată europeană nu va fi luat în seamă.

”Astfel de acțiuni derizorii nu pot avea în mod evident succes.

Partidul Social Democrat este unul dintre cele mai importante în cadrul familiei social-democrate din Europa. Partenerii din PES ne respectă și nu cred că se pune problema ca cineva să ia în serios astfel de demersuri.

Total dezamăgitor este însă faptul că inițiativele de acest tip vin de la oameni care își datorează cariera politică PSD și electoratului PSD. Sunt acțiuni care ne lasă cu un gust amar. Cine are astfel de idei nu poate pretinde că, de fapt, se gândește la binele social-democrației din România”, susține Răzvan Popa.

Europarlamentarul Cătălin Ivan, fost membru PSD, solicită printr-o petiţie excluderea PSD din Partidul Socialiştilor Europeni. Petiţia este adresată preşedintelui PES şi preşedintelui grupului socialist din Parlamentul European.

"Indiferent daca am prins sau nu vremurile lui Ceausescu, este limpede pentru fiecare dintre noi ca Liviu Dragnea trebuie oprit. Un prim pas este semnarea petitiei de mai jos. Pentru fiecare semnatura, Dragnea va primi o notificare pe mail ca suntem tot mai multi. Fiecare semnatura inseamna un argument in plus pentru socialistii europeni de a lua masuri impotriva grupului infractional care a luat captiv PSD si mai are putin pana sa ia captiva Romania", scrie Ivan pe Facebook.