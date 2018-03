Razvan Simion a facut anuntul! “Lidia a fost mai RANITA si mai DEZAMAGITA decat am fost eu”. Bomba in showbiz! S-a intamplat ceva ce multi banuiau

Razvan Simion si Lidia Buble au vorbit despre povestea lor de dragoste, dar si prin cate au trecut din cauza gurilor rele.

Relatia dintre Razvan Simion si Lidia Buble a starnit mare valva chiar de la inceput. Cei doi, insa, au reusit sa treaca peste comentarii si si-au vazut linistitti de povestea lor de dragoste.

Lidia Buble a vorbit, de curand, si despre nunta cu matinalul.

“Cred ca eu am invatat sa nu mai fiu atat de sincera cu toata lumea. De foarte multe ori am fost ranita si am invatat sa fiu putin mai rezervata. Am invatat care ne sunt prietenii…”, a declarat Lidia Buble.

Razvan Simion a comentat mai pe larg:

“Eu nu, eu am castigat poate niste prieteni pierduti altadata. Am reusit sa-i impartim in amici, in prieteni, prieteni foarte buni. Noi ne-am asumat lucrurile astea, am avertizat-o ca se va declansa iadul pe pamant. Ea a zis ca e pregatita, n-am crezut ca o sa fie atat de coplesitor pentru ea. Am invatat-o sa nu mai citeasca anonimele date pe diverse site-uri sau pagini de Facebook si Instagram si sa verifice acele conturi facute cu trei zile in urma, cu poze cu pisici si flori la profil. Primim multe mesaje din comunitatea neoprotestanta si ne dam seama ca ei n-au invatat nimic in duminicile acelea cand tatal Lidiei predica din amvon.

Atata timp cat ei nu l-au gasit pe Dumnezeu, inca il cauta si au inima plina de negura, pentru noi nu sunt persoane importante. Au trecut aproape trei ani si oamenii au inca lucruri a ne spune, de parca noi vreodata am incercat sa intram in viata cuiva si sa dam lectii. Asta mi s-a parut mereu ceva de neimaginat: cum cineva poate certa pe altcineva doar pentru ca ii stie adresa de mail…

Ea a fost mai ranita si dezamagita decat am fost eu. Intre timp, lucrurile s-au rezolvat, insa: nu ne prea intereseaza. Am invatat ca oamenii astia nu ne aduc nimic bun, doar ne otravesc, ea a invatat sa se roage pentru sufletele lor, asa cum ei spun ca se roaga pentru sufletul ei. Nu poti sa-i impaci pe toti. Pe mine ma bucura ca, dupa ce am trecut de valurile astea de tsunami, Lidia a reusit sa aiba o relatie foarte buna cu copiii mei, sa mergem in vacante impreuna. Uite, vacanta de Paste o sa ne gaseasca tot impreuna cu ei”, a declarat Razvan Simion in cadrul unui interviu.

