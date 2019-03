RCA mai scump: cat vei plati, in functie de varsta si de masina

RCA google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); RCA s-ar putea scumpi in urmatoarele luni. Cei mai afectati soferi sunt cei tineri, considerati cu mai putina experienta. RCA mai ieftin vor plati, surprinzator, cei cu motoare puternice. Probabil ca te-ai obisnuit deja ca orice an vine cu scumpiri, iar polita RCA n-a facut niciodata rabat de la regula. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) a publicat pe site tarifele de referinta pentru aceasta categorie de asigurari care se vor aplica si la care vor trebui sa se raporteze asiguratorii incepand cu luna martie. In mare parte, sunt vesti proaste pentru soferi. Politele RCA se scumpesc pentru aproape toti soferii, iar in unele cazuri, scumpirile ajung si la 30% fata de valorile din anul precedent. Sunt si ...