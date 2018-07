RCS-RDS, anunt de ultima ora pentru toti abonatii

Iulia Vântur s-a întors în țară pentru câteva zile, iar vedeta a făcut și niște mărturisiri despre perioada în care a luat în greutate, dar și despre momentul în care a decis să plece în India. (Cele mai bune oferte laptopuri) Iulia Vântur are o siluetă de vis însă la un moment dat vedeta s-a […] The post Motivul pentru care Iulia Vântur a luat în greutate: ”Am renunțat la…” appeared first on Cancan.ro.