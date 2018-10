RCS & RDS continua parteneriatul pentru proiectul "Copii singuri acasa", alaturi de Salvati Copiii Romania

Grupul Digi | RCS RDS continua parteneriatul cu organizatia Salvati Copiii, inceput in 2015, in cadrul proiectului Copii singuri acasa si ofera organizatiei servicii de telefonie mobila si fixa, printre care o linie telefonica de suport pentru copiii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate. ...