Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis luni in orașul libian al-Foqha

Controversatul Sebastian Cucoș, primit la Severin cu onoruri militare și osanale parlamentare Fostul șef al Jandarmeriei Române, în prezent prim adjunct al acestei instituții, acuzat de orchestrarea ororilor comise de jandarmi la mitingul diasporei din 10 august 2018, a fost primit la Drobeta Turnu Severin cu onoruri militare și cu laude din partea

Alegeri cruciale in SUA: Primul test electoral al presedintelui Trump. Vor reusi democratii sa sparga blocada republicana? Intregul sistem politic american este construit in jurul presedintelui SUA, care indeplineste concomitent functia de sef al statului, comandant suprem al fortelor armate si pe cea de conducator al Guvernului Federal.

Altex - Oferte excelente la laptopurile Lenovo Altex are o multime de oferte foarte avantajoase dupa cum bine stiti, insa noi le-am selectat pe cele mai bune dintre ele si le impartasim cu voi.

O noua rectificare bugetara la PMB - De unde se taie si cine primeste bani in plus Consilierii generali ai Capitalei se intrunesc intr-o sedinta extraordinara marti, de la ora 11:00, pe ordinea de zi figurand un proiect de rectificare bugetara, aprobarea unei contributii de 9 milioane de lei pentru achizitia a 56 de tramvaie cu fonduri europene si preluarea a 12 strazi din Sectoru ...

Intervenție dificila pentru salvarea a doi turiști blocați in Munții Fagaraș Intervenție dificilă pentru salvarea a doi turiști blocați în Munții Făgăraș. Cei doi turiști maghiari au fost aduși în siguranță la Cabana Negoiu, în jurul orei 2:00, anunță reprezentanții Salvamont Sibiu.

Doua franțuzoaice au dat "țeapa" la Cluj! Ce idee le-a venit dupa o petrecere de zile mari Două franțuzoaice au dat "țeapă" la Cluj! Asta ca să nu mai spună nimeni că numai românii au astfel de idei reprobabile. Se întâmplă, cum s-ar spune, și la case mai mari, acuolo unde – cel puțin în teorie – și pretențiile sunt mai mari. Numai că nu se întîâmplă întotdeauna așa, iar întâmplarea de

Sunet SINISTRU scos de cutremurul din 28 octombrie 2018! Profesorul doctor Silviu Gurlui din Iaşi, cercetător în cadrul Laboratorului de Optica Atmosferei, Spectroscopie şi Lase ...

Cum arata un bloc din Iași dupa cutremurul de 5,8 grade: „Intr-o țara normala s-ar consolida cladiri!" Un cutremur puternic cu magnitudine de 5,8 pe scara Richter s-a produs, duminică trecută, în România, arată datele Institutului Naţional pentru Fizica pământului. Seismul s-a simțit în toată țară. Un bloc din Iași a suferit destul de mult după cutremur, iar un ieșean supărat a publicat o imagine care vorbește de la sine, însoșită de un mesaj

Iata ce suma a incasat Gabriela Cristea de la stat pentru concediul de maternitate! Document facut public de ministerul condus de Olguța Vasilescu Iată ce sumă a încasat Gabriela Cristea de la stat pentru concediul de maternitate! După ce a născut primul copil, vedeta de televiziune a primit o anumită sumă de bani, din partea statului român, pentru concediul de maternitate, numai că a izbucnit un scandal imens, ea declarând pe pagia de socializare că a fost dezavantajată.