REȚETA GUSTOASA DE POST: DROB DE VINETE

Drobul de legume este o mancare gustoasa si apreciata in randul vegetarienilor si al persoanelor care vor sa manance sanatos sau de post. Este un preparat care este gata imediat, iar combinașia legumelor ofera un gust de care nu te vei sătura! Ingrediente:1 kg vinete, 2 cepe, 2 ardei grasi, 6 catei usturoi, 2 legaturi marar, sare, piper, 4 linguri faina, un praf de amidon de porumb Preparare: Cureti vinetele, le tai marunt si le fierbi 15 minute, in apa usor sarata. Le lasi sa se scurga intr-o strecuratoare. Calesti ceapa, apoi adaugi ardeiul taiat cubulete, mararul tocat si usturoiul pisat. Adaugi vinetele si amesteci usor pana cand se omogenizeaza compozitia. Pune praful de amidon si amesteca. Se adauga compozitia de vinete racita, faina, sare si piper. Torni compozitia in tava tapetata cu hartie de copt si o dai la cuptor, la foc mediu (180 grade C), pentru 30-40 minute. Lasi sa se raceasca si tai drobul felii. Sursa: romaniatv.net și likeachef.biz