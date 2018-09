Reacția DURA a lui Victor Ponta dupa atacul sangeros din Braila: 'Carmen Dan se ocupa sa lupte cu manifestanții...'

Liderul Pro România Victor Ponta reacționează luni după ce doi baschetbaliști americani au fost înjunghiați la o terasă din Brăila, lansând un atac la adresa ministrului Carmen Dan.

„SIGURANTA PERSONALA a fiecarui locuitor al Romaniei - un subiect atat de important despre care nu reusim sa vorbim pentru ca suntem intoxicati in fiecare zi cu Protocoale, Stat Paralel, amnistii si gratieri, scandaluri si anarhie!

Ministrul de Interne Carmen Dan se ocupa sa lupte cu manifestantii / DIrectia de Informatii a MI are ordine sa ii urmareasca pe membrii PSD si sa ii raporteze lui Dragnea / mii de politisti cu experienta au fost scosi la pensie anticipat ca sa faca loc noilor protejati si politruci de la Teleorman/ marim salariile celor care stau in birouri dar nu ne intereseaza de politistul din teren / cheltuim milioane pentru bastoane, scuturi si gaze lacrimogene dar nu reparam masinile de interventie in teritoriu pe care le-am achizitionat in 2014-2015!

