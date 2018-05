Reacția jurnalistei care a fost facuta „cap de porc”

ShareTweet Jurnalista pe care directorul TVR Doina Gradea a jignit-o cu apelativul „cap de porc”, Emanuela Schweninger, a reacționat, joi, pe pagina de socializare. „Sunt doar un om. Mai frumos în interior decât la exterior. Un om care iubește enorm ce face. Care are privilegiul să spună mai departe poveștile altora. Să fie vocea bolnavilor care sunt nevoiți să treacă prin situații greu de imaginat. Semnatara unor știri care uneori au produs schimbarea. Le mulțumesc mult colegilor mei pentru că sunt alături de mine. Și vouă, celor care mi-ați trimis mesaje Acum puțin timp am văzut “The Post”. Și mi-am amintit încă o dată ce meserie minunată am. Atunci când o faci onest, riguros. Am reținut rândurile astea: Presa trebuie să îi servească pe cei conduși și nu pe conducători. Dacă trăim într-o lume în care statul ne spune ce să publicăm înseamnă că deja nu mai existăm…”, a scris Emanuela Schweninger, pe Facebook. Mădălina Stoica, ShareTweet