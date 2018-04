Reacția lui Adrian Nastase dupa bombardarea Siriei: 'Spectacolul, oricum, a fost jenant'

Fostul premier Adrian Năstase comentează pe blogul personal atacul desfăşurat de SUA, Marea Britanie şi Franţa împotriva Siriei, spunând că „spectacolul a fost jenant”.

„Lumea globalizata in care traim se bazeaza tot mai mult pe existenta „gusterilor” – indivizi care inghit pe nemestecate tot ce li se ofera ca informatie. Internetul ii ajuta. De aceea nu mai au nevoie sa judece singuri. Se alimenteaza cu like-uri. Voteaza in turma cu lanternele telefoanelor.

Sa luam exemplul bombardamentul din Siria. Aveau nevoie rusii de inca un scandal cu „chimice”? Doar daca sunt masochisti. Aveau nevoie trupele lui Assad de bombite chimice (au avut efect doar asupra a vreo 40 de persoane), in conditiile in care cucerisera deja localitatea respectivă? Doar daca sunt idioti. Poate ca sunt. Sau daca voiau sa le creeze o problema rusilor.

Spectacolul, oricum, a fost jenant. Au fost bombardate cateva zone după ce li s-a spus rusilor sa nu fie prin preajma. Presedintele Trump avea nevoie, pentru ratiuni interne, sa arate o incordare a muchilor cu rusii. Francezii ar vrea sa revina intr-o zona care a fost colonia lor după primul razboi mondial (au anuntat ca sunt gata sa lanseze un nou proiect de pace in zona!). Britanicii se lupta, in continuare, pentru „valorile si principiile occidentale”, in Orientul Mijlociu, pe baza „regretatului” Acord Sykes-Picot, din 1916, de impartire a zonei, cu francezii. Premierul britanic a subliniat: „comunitatea internationala nu poate tolera utilizarea armelor chimice…” De acord. Dar ce inseamna „comunitate internationala”? SUA, Marea Britanie si Franta? O noua „coalitie a binelui”? Romania face parte din ea? A fost consultata de partenerul strategic? Exista o baza de drept international pentru un bombardament de genul celui asupra Belgradului din 1999? Este vorba de o interventie umanitara, pentru a declansa un nou val de emigranti sirieni spre Europa? A fost examinata aceasta chestiune in cadrul Conventiei pentru interzicerea armelor chimice?

Sunt multe intrebari la care nu au fost prezentate inca raspunsuri.”, scrie Adrian Năstase, pe blogul personal.