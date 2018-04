Reacția președintelui Iohannis, dupa atacul din Siria

ShareTweet Președintele Klaus Iohannis a reacționat, printr-un mesaj pe contul de Twitter în limba engleză, după atacul din Siria. „România reiterează condamnarea folosirii de arme chimice în Syria, care nu are nicio justificare. Suntem solidari cu acțiunile partenerilor strategici”, a scris Iohannis pe Twitter. „Romania reiterates its condemnation of the use of chemical weapons in #Syria, which is beyond any justification. We stand in solidarity with the actions of our strategic partners”. Mădălina Stoica, ShareTweet