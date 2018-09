Reacția prompta a lui Victor Ponta referitoare la scrisoarea disidenților din PSD

Cazul tulburător al româncei a fost relatat de tabloidele britanice. Femeia era fortață să se spele goală în grădină și trăia practic într-o magazie de lânga casa în care locuia tatăl ei vitreg, relatează The Evening Standard.Autoritățile din Londra sunt acuzate că au tratat superficial acest caz. În urma unei gafe, autoritățile din Londra au aranjat […] The post Calvarul unei românce tratată ca o sclavă de tatăl vitreg: ”Mirosea a excremente, dormea în grădină și era înfometată” appeared first on Cancan.ro.