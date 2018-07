Reacție de ULTIMA ORA a Ambasadei Suediei in cazul șoferului cu numere anti-PSD: Fiecare țara decide daca accepta sau nu placuțele personalizate

Agenția suedeză de Transport, prin Ambasada Suediei, a transmis că plăcuțele personalizate de înmatriculare sunt valabile, însă fiecare stat UE pe care-l tranzitează șoferul poate decide dacă le acceptă sau nu. Plăcuțele sunt valabile, însă propietarul autoturismului cu numărul personalizat de înmatriculare trebuie să aibă la el și numerele originale, susține Ambasada.

„Proprietarii care au mașini cu plăcuțe personalizate trebuie să aibă la ei și numerele de înmatriculare originale. Fiecare țară decide dacă acceptă sau nu plăcuțele personalizate. Autoritățile suedeze nu pot influența această decizie”, anunță Agenția suedeză de Transport.

