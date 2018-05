Reactia Bisericii Catolice dupa anuntul facut de Dancila despre vizita Papei Francisc in Romania

Viorica Dancila Papa Francisc google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Papa Francisc va veni in Romania la inceputul anului viitor. Anuntul a fost facut de Viorica Dancila, aflata intr-o vizita la Sfantul Scaun. Reprezentantii Bisericii Catolice au transmis ca Papa isi doreste sa ajunga in tara noastra, dar ca nu a fost stabilita si o data. Invitatia oficiala a fost facuta in urma cu un an de presedintele Klaus Iohannis, iar acum premierul spune ca a primit raspunsul chiar de la Sfantul Parinte. Dupa ce premierul Viorica Dancila a facut anuntul, nuntiul apostolic a transmis ca atunci “cand se va stabili vizita Papei Francisc in tara noastra, anuntul acesteia va fi facut simultan de cele doua parti: Statul Vatican si Presedintia Romaniei.” Ve ...