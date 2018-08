Reactia CNA, dupa interviul lui Liviu Dragnea de la Antena 3: „Afirmatii iresponsabile”

Dorina Rusu, membra a Consiliului National al Audiovizualului (CNA), s-a autosesizat in legatura cu „afirmatiile iresponsabile“ facute de liderul PSD Liviu Dragnea la Antena 3 si acuza lipsa de reactie a moderatoarei Alessandra Stoicescu. De asemenea, Rusu critica institutia din care face parte si pe care o catalogheaza ca fiind „nefunctionala si lipsita de eficienta“.

Intr-un comunicat de presa, citat de paginademedia.ro, Dorina Rusu a afirmat ca interviul cu Liviu Dragnea difuzat de Antena 3 a fost „un spectacol care va ramane unul de trista amintire in istoria, oricum trista, a televiziunii din Romania.

Comunicatul integral al Dorina Rusu, membru CNA:

„Ieri seara (marti, 21 august – n.r.), am asistat la Antena 3 la un spectacol care va ramane unul de trista amintire in istoria, oricum trista, a televiziunii din Romania. Presedintele PSD Liviu Dragnea a afirmat in direct si la o ora de varf ca anul trecut au venit in Romania patru straini care au stat trei saptamani la un hotel celebru, cu scopul de a-l asasina.

Moderatoarea emisiunii nu i-a cerut nicio dovada in sprijinul acestei afirmatii de o gravitate extrema. Mai mult, ea a sugerat ca cel care i-a platit pe asasini a fost George Soros, iar al treilea om in stat a lasat sa se inteleaga ca intr-adevar miliardarul american a fost cel care a pus la cale planul pentru asasinarea sa.

Cand un politician face afirmatii iresponsabile intr-o emisiune de televiziune, moderatorul este obligat sa-l readuca cu picioarele pe pamant, dar acest lucru nu s-a intamplat in emisiunea de la Antena 3. Dimpotriva, felul in care au decurs discutiile au aratat ca interviul a facut parte dintr-un plan de a deturna atentia publicului de la abuzurile de pe 10 august.

Afirmatiile potrivit carora pe 10 august a fost o incercare de lovitura de stat, ca lui Klaus Iohannis si partidelor de opozitie le place violenta, ca presedintele vrea sa-l elimine din politica, ca multinationalele au finantat protestul, fac parte, in mod evident, dintr-un plan de dezinformare, dar nu au fost in niciun fel puse la indoiala sau contracarate de moderatoarea emisiunii. Prin felul in care si-a exercitat atributiile, aceasta le-a venit in intampinare sau chiar le-a provocat.

M-am autosesizat, desigur, in legatura cu aceasta emisiune si sper sa se discute intr-un timp cat e posibil de scurt. Din pacate, CNA este una dintre institutiile nefunctionale si lipsite de eficienta din aceasta tara. Cred ca avem o responsabilitate mare pentru felul in care arata peisajul mediatic si chiar pentru felul in care arata azi viata publica din Romania”.

Va reamintim ca miercuri, 22 august, Serviciul de Protectie si Paza (SPP) nu a fost sesizat despre posibila tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea.

In aceeasi emisiune de aseara, Liviu Dragnea a mai spus ca ia in calcul un protest impotriva lui Klaus Iohannis, pentru ca exista o fierbere foarte mare in partid, dar a vorbit si despre o eventuala suspendare a lui Klaus Iohannis: „Eu as vrea, sa vedem dl. Tariceanu'.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.