Reactia Comisiei Europene, dupa anuntul lui Tudorel Toader. Timmermans vine la Bucuresti

Un purtator de cuvant al Comisiei Europene a transmis urmatorul comunicat: "Comisia urmareste cu atentie si ingrijorare ultimele evolutii. Independenta sistemului judiciar din Romania si capacitatea sa de a lupta eficient impotriva coruptiei sunt elemente esentiale ale unei Romanii puternice in Uniunea Europeana, asa cum au reamintit presedintele si prim-vicepresedintele CE in declaratia lor comuna facuta chiar luna trecuta. Comisia va urmari evolutia procedurilor declansate in privinta procurorului sef al DNA". ″In rapoartele MCV anterioare, faptul ca Directia Nationala Anticoruptie si-a mentinut nivelul de ...