Reactia DURA a lui Calin Popescu Tariceanu cand a auzit anuntul presedintelui Romaniei

Calin Popescu Tariceanu 3 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Calin Popescu Tariceanu l-a criticat pe Klaus Iohannis, dupa ce presedintele i-a cerut public demisia premierului Viorica Dancila. "Presedintele nu cunoaste bine care sunt atributele institutionale ale presedintelui. Vreau sa-i atrag atentia ca premierul nu are niciodata nevoie de mandat ca sa plece intr-o vizita. Viorica Dancila vorbeste in numele Guvernului si in numele Romaniei. Politic, presedintele poate sa faca declaratii, sa deschida un razboi cu majoritatea, cu Guvernul, e problema dansului. Majoritatea PSD-ALDE a adoptat intotdeauna o pozitie de respect fata de institutie. Poate sa ceara demisia premierului, cum poate sa o faca orice cetatean. Are aceeasi valoare, nici mai ma ...