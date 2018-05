Reactia elevului implicat in scandalul de la Focsani! El a vorbit despre aventura pe care o are cu directoarea liceului. Ce a dezvaluit despre Diana Taicutu

Reactia elevului implicat in scandalul sexual de la Focsani!

Apar noi detalii in cazul scandalului sexual de la Liceul de Arta din Focsani. Dupa ce a iesit la iveala idila pe care care directoarea de la Gh. Tattaresti, Diana Taicutu, o are cu un elev al liceului, aceasta a demisionat din functia pe care o detinea la institutia de invatamant, luni dimineata.

Reactia elevului implicat in scandalul de la Focsani! Inspectoratul Scolar Judetean din Focsani a anuntat ca va face o ancheta in acest caz. Diana Taicutu a cerut retragerea imaginilor, afirmand ca sunt capturi video facute publice de fostul sau sot, care ar dori sa le foloseasca in procesul de divort. Elevul care apare in imagini este major si se numeste Ovidiu Saghin.

El a marturisit ca nu a comis nicio infraciune, iar ‘liceul nu are treaba’ si nu ar trebui sa fie implicat.

Se pare ca relatiile dintre cei doi dureaza de pe vremea cand acesta era minor, conform stiridefocsani.ro. Imaginile cu profesoara si adolescentul au fost surprinse de o camera de supraveghere montata in locuinta ei personala de fostul sot, probabil pentru a dovedi infidelitatea femeii.

