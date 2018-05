Reactia liderilor PSD Iasi dupa scrisoarea primarului Mihai Chirica

PSD Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); PSD Iasi apreciaza intentia domnului primar Mihai Chirica de a face dovada unui timid moment de sinceritate si de a „spune lucrurilor pe nume”. Ii multumim ca se mandreste cu „programul nostru” de guvernare locala, un program exclusiv al PSD Iasi prin care s-au castigat alegerile locale, atat in municipiul, cat si in intreg judetul Iasi. Noi ne tinem de cuvant. Pana acum, numai la Consiliul Judetean Iasi au fost atrasi de 50 de ori mai multi bani europeni decat la Primaria Iasi. Ne-am fi asteptat sa regasim printre randurile transpuse cateva asigurari in legatura cu solicitarile consilierilor locali ai PSD Iasi. Cateva asigurari care sa vizeze punerea in practica a unor proiecte foar ...